В зоне боевых действий в Донбассе ранен волонтёр из Чехии

В зоне боевых действий на востоке Украины тяжело ранен волонтёр из Чехии. Он получил осколочное ранение. Об этом в воскресенье сообщает чешское телевидение.

Пострадавший сотрудничает с неправительственной организацией "Феникс". Её волонтёры-медики занимаются лечением раненых солдат и вывозом из-под обстрелов мирных жителей. Во время последней поездки пострадавшему удалось эвакуировать 25 человек, сообщили в организации.

Чешский МИД заявил, что состояние раненого пока не позволяет транспортировать его домой. Ведомство находится на связи с родственниками пострадавшего.

Волонтёрская группа "Феникс" работает в зоне военных действий с апреля прошлого года.

Тем временем в Донецкой области за последние сутки в результате обстрелов со стороны российской армии погибли трое мирных жителей. Об этом сообщает Украинская служба Радио Свобода со ссылкой на главу Донецкой областной военной администрации.

В Херсонской области, по данным местных властей, населённые пункты за последние сутки обстреливались более 50 раз. Снаряды попали в частные и многоквартирные дома. Два человека получили ранения.

В Харьковской области обстреляны не менее 13 населенных пунктов. Сообщается об одном раненом.

По данным ООН за год войны погибли более восьми тысяч мирных граждан Украины, в том числе около 500 детей. Точное число убитых может быть гораздо больше. Более 13 тысяч человек получили ранения.

Более 90% погибших и раненых – жертвы взрывного оружия с широким радиусом поражения, в том числе артиллерийских снарядов, крылатых и баллистических ракет, а также воздушных бомбардировок.

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