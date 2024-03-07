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Валерий Залужный назначен послом Украины в Великобритании

Валерий Залужный
Валерий Залужный

Бывший главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный назначен на должность чрезвычайного и полномочного посла страны в Великобритании. Об этом сообщает министерство иностранных дел Украины.

Кандидатуру Залужного согласовал президент Украины Владимир Зеленский. Британской стороне направлен запрос на предварительное согласие.

  • 8 февраля Зеленский сменил главнокомандующего Вооружёнными силами Украины. С должности был уволен генерал Валерий Залужный, его место занял генерал-полковник Александр Сырский. 9 февраля Залужный был награждён званием Героя Украины. Его следующее назначение не объявлялось.

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