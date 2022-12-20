Вайнштейна признали виновным ещё в одном изнасиловании

В Лос-Анджелесе суд присяжных признал бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным ещё по одному делу об изнасиловании. По новому сроку ему грозит до 24 лет тюрьмы, сообщает Reuters.
Присяжные признали вину Вайнштейна в изнасиловании и двух случаях сексуализированного насилия в 2913 году в отношении модели – уроженки России. Её имя не раскрывается.
Всего на суде в Лос-Анджелесе рассматривались обвинения в отношении Вайнштейна со стороны четырёх женщин. Присяжные не смогли прийти к согласию относительно обвинений от Дженнифер Сибел - актрисы и жены губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, а также актрисы Лорен Янг.
Присяжные оправдали экс-продюсера по обвинениям, представленным свидетельницей под одному из дел.
Защита Вайнштейна настаивает, что две женщины полностью лгали о своих встречах с ним, а у двух других были сексуальные отношения исключительно по обоюдному согласию.
- Харви Вайнштейн – сооснователь и бывший сопредседатель кинокомпаний Miramax и Weinstein Co. Он продюсировал фильмы, получившие широкую известность, а также становившиеся лауреатами премии "Оскар" в различных номинациях. Это, в частности, "Английский пациент", "Умница Уилл Хантинг", "Влюблённый Шекспир", "Правила виноделов", трилогия "Властелин колец".
- С осени 2017 года десятки женщин рассказали о домогательствах и насилии со стороны Вайнштейна. По некоторым инцидентам продюсеру в 2018 году предъявили уголовные обвинения. В числе тех, кто обвинял Вайнштейна, известные актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, но в итоге ни одна из них не стала участницей судебного процесса.
- В марте 2020 года суд приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы. Продюсера признали виновным в домогательствах и изнасиловании.
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