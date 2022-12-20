Вайнштейна признали виновным ещё в одном изнасиловании

В Лос-Анджелесе суд присяжных признал бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным ещё по одному делу об изнасиловании. По новому сроку ему грозит до 24 лет тюрьмы, сообщает Reuters.

Присяжные признали вину Вайнштейна в изнасиловании и двух случаях сексуализированного насилия в 2913 году в отношении модели – уроженки России. Её имя не раскрывается.

Всего на суде в Лос-Анджелесе рассматривались обвинения в отношении Вайнштейна со стороны четырёх женщин. Присяжные не смогли прийти к согласию относительно обвинений от Дженнифер Сибел - актрисы и жены губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, а также актрисы Лорен Янг.

Присяжные оправдали экс-продюсера по обвинениям, представленным свидетельницей под одному из дел.

Защита Вайнштейна настаивает, что две женщины полностью лгали о своих встречах с ним, а у двух других были сексуальные отношения исключительно по обоюдному согласию.