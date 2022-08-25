Сотрудники Службы безопасности президента (СБП) на протяжении почти пяти лет сопровождали в личных поездках дочь Владимира Путина Катерину Тихонову. Это выяснили издания "Важные истории" и Der Spiegel, которые получили доступ к архиву документов из электронной почты сотрудника СБП Алексея Скрипчака.

Сотрудники СБП сопровождали Катерину Тихонову в период с 2016 по 2020 год. Например, в мае 2016 года Скрипчак забронировал для Тихоновой номер в отеле Hotel Continental Relax & Spa в шведском городе Хальмстад. За день до ее приезда в соседний отель заехали семь офицеров СБП. Вместе с Тихоновой прибыли еще трое сотрудников президентской охраны, которые поселились в том же отеле, что и она. В расследовании говорится, что группа сопровождения Тихоновой в СПА-отель состояла из десяти человек.

По данным журналистов, главным направлением для поездок Тихоновой стала Германия. Ранее "Важные истории" выяснили, что в Мюнхене живет возлюбленный Тихоновой – танцор балета Игорь Зеленский. На протяжении нескольких лет Тихонова летала в Мюнхен в сопровождении сотрудников СБП каждый месяц, иногда перерыв между поездками был всего несколько дней.

Журналисты подсчитали, что всего за пять лет Скрипчак бронировал гостиницу для сотрудников СБП, сопровождавших Тихонову, почти 100 раз. Только треть бронирований пришлась на Россию, более 40 – на Германию.

В расследовании отмечается, что в России члены семьи президента имеют право на государственную охрану, только если проживают совместно с ним или сопровождают в поездках, а частные путешествия Катерины Тихоновой не соответствуют этим требованиям закона.

В архиве, с которым ознакомились журналисты, нет информации о том, кто оплачивал эти поездки. "Но, очевидно, командировки сотрудников СБП оплачивались из бюджета", – говорится в расследовании. При этом бронирование отелей для лишь одной поездки Тихоновой в Мюнхен в 2018 году стоило почти два миллиона рублей.