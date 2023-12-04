"Важные истории": 2ГИС собирает данные о заведениях для ЛГБТ-персон

Руководство российского картографического сервиса 2ГИС попросило сотрудников собрать данные о заведениях для ЛГБТ-персон. Об этом сообщают "Важные истории" со ссылкой на сотрудника компании.
Издание публикует скриншот рабочей переписки 2ГИС. В сообщении сотрудникам напоминают, что Верховный суд признал экстремистским и запретил в России "движение ЛГБТ", и просят проверить информацию, представленную в продуктах компании.
"В нашем продукте могли быть представлены подобного рода заведения (возможно, не в явном виде). <…> Как правило, они представлены в рубриках "Ночные клубы", "Бары". Пока наши юристы выясняют, как нам корректно поступить с карточками заведений, вы можете фиксировать их названия в реестре", — говорится в письме руководства сотрудникам.
Работников 2ГИС также попросили проверить карточки заведений и направлять жалобы на гей-клубы при наличии компрометирующих фото или отзывов.
- 2ГИС — картографический сервис, основанный в 1999 году в Новосибирске. С 2020 года 75% акций компании принадлежит Сбербанку России.
- 30 ноября Верховный суд России признал несуществующее "международное движение ЛГБТ" экстремистским и запретил его деятельность в России.
- Поскольку "международное общественное движение ЛГБТ" не существует, неясно, каких организаций и как именно коснется запрет на его деятельность. Некоторые юристы не исключали риски для профильных правозащитных организаций и посетителей ЛГБТ-клубов.