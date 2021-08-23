"Важные истории" связали дело "Трех китов" с сослуживцами Путина

Обвиняемые и свидетели по делу о контрабанде мебели были связаны с сослуживцем Владимира Путина по резидентуре КГБ в Дрездене и с министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом пишет издание "Важные истории" (признано иностранным агентом).

Дело "Трех китов" о контрабанде мебели для магазинов "Гранд" и "Три кита" началось в 2000 году и затронуло практически все силовые структуры и суды. Тогда государственный таможенный комитет (предшественник ФТС) возбудил уголовное дело о контрабанде мебели через крупные торговые центры. По версии таможенников, поставщики мебели сильно занижали вес товаров, что влияло и на их стоимость, которая уменьшалась в несколько раз. Тогда под подозрение в контрабанде на несколько миллионов долларов попал Сергей Зуев.

Расследование дела таможня передала в МВД. Но уже через полтора месяца это уголовное дело затребовала себе Генпрокуратура. Получив материалы, ведомство закрыло дело и предъявило обвинения уже следователю Зайцеву, а также двум сотрудникам Таможенного комитета Александру Волкову и Марату Файзулину: их заподозрили в превышении полномочий.

Учредителем одной из немецких фирм, через которые проходили деньги на строительство "Гранда" и "Трех китов", а затем и мебель, была россиянка Ольга Анурова. Она никогда не была предпринимательницей, но долгое время, начиная с девяностых годов, работала в российской компании "Беринг Консалтинг", которая поставляла почтовое оборудование и обслуживала Администрацию президента России, ФСБ, Генпрокуратуру и Центробанк. Владельцем компании был Александр Романов. Романов — бывший сотрудник российских спецслужб и даже якобы учился вместе с Путиным. Прошлое Романова невольно раскрыл старый знакомый Владимира Путина — его бывший сослуживец по КГБ в Германии Андрей Бельянинов.

В 2014 году в YouTube появилась запись дня рождения Романова: судя по видео, Бельянинов и Романов были близкими друзьями. В перерыве между пением Бельянинов сказал: "Много лет мы с Александром ходили по улице Херман-Дункер-штрассе, я извиняюсь". Херман-Дункер-штрассе — это улица в Берлине. Она так называлась только в период, когда там размещалась группа советских войск. В районе Карлсхорст, где располагалась эта улица, находился советский военный городок. А еще там был разведцентр, он занимался получением информации из Западного Берлина. В Карлсхорсте размещались КГБ и ГРУ.

Следствие считало, что организатором контрабандной схемы был специалист по растаможке Андрей Саенко. Если верить его адвокату, Саенко тоже был сотрудником спецслужб. А по словам человека, близкого к Саенко, он хорошо знал товарищей и сослуживцев президента по Германии — Андрея Бельянинова и Сергея Чемезова.

Саенко был не только знаком с сослуживцами Путина по КГБ Бельяниновым и Чемезовым, но и пересекался по бизнесу с женой основателя "Единой России", нынешнего министра обороны Сергея Шойгу. Саенко с партнером контролировал через свою британскую фирму Prudent Promotions склад временного хранения, который какое-то время занимался таможенным оформлением и складским обслуживанием продукции военного назначения и ее рекламно-выставочных образцов. В начале 2000-х этот терминал владел значительной долей (49 %) в компании "Экспо-Эм Транс", принадлежавшей группе "Экспо-Эм", президентом которой до 2003 года была Ирина Шойгу — супруга нынешнего министра обороны.

В 2002 году в Мосгорсуде Зайцева оправдали, а дело о контрабанде было возобновлено. Годом позже Верховный суд отменил оправдательный приговор, а пересмотр дела в Мосгорсуде закончился скандалом — судья Ольга Кудешкина, которая рассматривала дело, взяла​ самоотвод и заявила, что на нее оказывает давление председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, которая, по словам Кудешкиной, требовала осудить Зайцева (Егорова обвинения отрицала). Кудешкина была отправлена в отставку, а дело передали другой судье, которая приговорила следователя к условному сроку.

В 2003 году расследование дела было поручено вести следователю прокуратуры Владимиру Лоскутову, которого специально откомандировали в Москву из Ленинградской области (впоследствии он стал начальником следственного управления Следственного комитета по Ленинградской области). Но до 2006 года никаких активных действий по делу, кроме проведения обысков, не осуществлялось. В июне 2006 года дело возобновилось. Досрочно сложил полномочия генпрокурор Владимир Устинов, его пост занял тогдашний министр юстиции Юрий Чайка. В том же месяце владелец "Трех китов" Сергей Зуев и другие фигуранты были арестованы. Месяцем ранее сменилось руководство ФТС: ее возглавил Андрей Бельянинов, который до этого был директором Федеральной службы по оборонному заказу. В сентябре 2006 года были уволены сразу 19 высокопоставленных чиновников.

В 2008 году уголовное дело было направлено в Наро-Фоминский городской суд, который в 2010 году вынес обвинительный приговор. Зуев был приговорен к восьми годам лишения свободы. Незаконная прослушка по делу при участии сотрудников ФСКН привела в 2008 году к отставке главы службы Виктора Черкесова, ранее входившего в ближайшее окружение Владимира Путина.