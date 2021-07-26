"Важные истории": у 20 млн россиян нет быстрого доступа к скорой помощи

Скорая помощь должна приезжать к пациентам за 20 минут, согласно приказу Министерства здравоохранения России, но у 20 млн россиян нет возможности так быстро дождаться медиков, говорится в исследовании издания "Важные истории".

Больше половины опрошенных, вызывавших скорую помощь в 2020 году (54 %), ждали ее дольше 20 минут, следует из итогов "Комплексного наблюдения условий жизни населения", проведенного Росстатом. До эпидемии коронавируса, в 2018 году, таких людей было 39 %, следует из предыдущего исследования Росстата. Согласно Росстату, чаще всего ожидание скорой затягивается в самых малонаселенных сельских пунктах (до 200 человек) и в городах с населением от 500 тысяч до 1 миллиона: 70 % вызывавших бригаду в 2020 году ждали ее дольше 20 минут. При этом в селах среднее время ожидания скорой составляет 45 минут, а в городах — 1 час и 14 минут.

Министерство здравоохранения не согласно с такой оценкой россиянами работы службы скорой помощи. По их собственным данным, в 2020 году в 83 % случаев в целом по России скорая помощь добиралась до места вызова менее чем за 20 минут. При этом скорость прибытия бригад сильно отличается по регионам. В 2020 году хуже всего ситуация обстояла в Калужской области: там за 20 минут скорая доезжала только в 45 % случаев, а в 22 % жителям приходилось ждать врачей больше часа. В тройку регионов с самой медленной скорой помощью вошла и Рязанская область — там только в половине случаев скорая успевала доехать за 20 минут.

До эпидемии коронавируса скорая приезжала на вызовы быстрее, следует из данных Минздрава: в 2019 году в целом по России в 89 % случаев время прибытия не занимало более 20 минут, хотя в 38 регионах этот уровень был ниже общероссийского: например, в Карелии — только в 69 % вызовов. В 2020 же году общероссийский показатель 20-минутного доезда скорой помощи вернулся к уровню 2009–2013 годов.

В последние годы по всей России сокращается количество сотрудников скорой медицинской помощи, в особенности врачей. По данным Минздрава, в 2020 году в службе скорой помощи работало десять тысяч сотрудников по специальности «врач скорой помощи». По сравнению с 2000 годом их количество сократилось в два раза. Это сказалось и на обеспеченности населения врачами скорой помощи: этот показатель сократился на 40 % за тот же период: если в 2000 году на 100 тысяч населения приходилось 12 врачей, то в 2020 году — только семь врачей.

С 2008 года в 57 регионах России количество врачей сократилось более чем в два раза. Лидером по сокращению стала Ульяновская область: количество врачей в регионе уменьшилось в шесть раз по сравнению с 2008-м. Если по всей России на 100 тысяч населения приходится семь врачей по специальности «врач скорой медицинской помощи», то в 49 регионах это значение меньше общероссийского. В Калужской, Ульяновской, Курганской, Брянской и Челябинской областях, Карачаево-Черкесии и Еврейской автономной области на 100 тысяч населения приходится только два врача скорой помощи.