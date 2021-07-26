РИА ФАН попросит включить "ОВД-Инфо" в реестр иностранных агентов

РИА ФАН планирует направить заявление в правоохранительные органы с просьбой рассмотреть включение правозащитной организации "ОВД-Инфо" в реестр иностранных агентов, сообщается на сайте агентства.

В сообщении РИА ФАН утверждается, что деятельность "ОВД-Инфо" подпадает под критерии деятельности иностранного агента. Авторы публикации заявляют, что "в реальности организация проводит прозападную политику, оказывая поддержку представителям оппозиции и структурам, в "прессинге" которых Россию обвиняют американские и европейские институты власти".

На сайте правозащитного проекта отмечается, что "ОВД-Инфо" не поддерживает какую-либо конкретную политическую силу и защищает людей вне зависимости от их политических пристрастий.

В сообщении РИА ФАН говорится, что "ОВД-Инфо" был создан правозащитным центром "Мемориал" (внесен в реестр иностранных агентов) за счет финансирования со стороны Национального Фонда Поддержки Демократии (признан в России нежелательной организацией). Также авторы публикации пишут, что "ОВД-Инфо" получает деньги от Европейской комиссии и иностранного Фонда FIDH в рамках совместных проектов с "Мемориалом".

"ОВД-Инфо" – правозащитный проект, который существует уже почти десять лет. Участники команды круглосуточно оказывают юридическую помощь задержанным на мирных акциях и тем, кого правозащитные организации вносят в списки политических заключенных, помогают составлять жалобы в судах и оформляют документы для ЕСПЧ, направляют общественных защитников или юристов в отделения полиции, готовят для пострадавших правовые инструкции.

РИА ФАН, по данным СМИ, принадлежит петербургскому бизнесмену и "повару Путина" Евгению Пригожину. В 2018 году Минфин США внес бизнесмена и РИА ФАН в санкционный список, обвинив их в попытке вмешательства в американские выборы. Бизнесмен обвинения отвергает.