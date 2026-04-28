"Ведомости": продажи книг Остера резко выросли после критики в СК

Продажи книг Григория Остера на Wildberries за неделю увеличились на 500% после заявления Следственного комитета о проверке произведений писателя. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на маркетплейс.

Сведения охватывают период с 21 по 26 апреля. За это время, как говорится в публикации, продажи выросли почти на 500% в натуральном выражении по сравнению с таким же периодом 2025 года и на 220% относительно начала месяца.

Наибольшей популярностью, по данным торговой площадки, пользуются различные издания "Вредных советов".

Ранее в апреле сообщалось, что участники совещания координационного совета СК, состоявшегося 21-го числа, усмотрели в творчестве Остера "сомнительные с педагогической точки зрения установки". Речь на совещании шла в том числе о мерах противодействия криминализации подростковой среды. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить детские произведения писателя.

"Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса, писал, что поручение Бастрыкина связано с докладом депутата Госдумы Марии Бутиной о "деструктивном контенте в детской литературе". На презентации этого доклада, говорилось в публикации, Бутина среди прочего упоминала якобы принадлежащие Остеру критические высказывания об "СВО" (так российские власти называют полномасштабное вторжение в Украину).

В издательстве АСТ в связи с информацией о проверке отмечали, что произведения Григория Остера издаются более 30 лет, а "Вредные советы" в ироничной форме прививают детям навыки безопасного поведения.

Всего АСТ опубликовало 14 изданий "Вредных советов", последнее, с иллюстрациями художника Николая Воронцова, было напечатано в 2023 году. До этого, в период с 1990 по 2000 год, пять изданий выпустило "Росмэн", пишет РБК.

Григорий Остер - уроженец Одессы, российский и советский писатель, сценарист, драматург. В феврале 2022 года выступил против российского вторжения в Украину. "Вредные советы", по словам самого Остера, он писал для детей, которые всё делают наоборот, и следовать им, по словам писателя, тоже надо наоборот.





Больше новостей Радио Свобода: