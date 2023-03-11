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За две недели погибло рекордное число российских военнослужащих

Бахмут

За последние две недели в войне с Украиной погибли 1638 российских военнослужащих и наёмников "ЧВК Вагнера". Это рекордные потери за всё время подсчётов "Медиазоны", Би-би-си и волонтёров.

Общее число погибших с начала войны, по данным, которые удалось верифицировать, составило 16774.

"Медиазона" утверждает, что самый значительный прирост погибших – у "ЧВК Вагнера", а наибольшие потери зафиксированы среди заключенных, завербованных компанией.

Главным направлением для российских войск по-прежнему остается Бахмут, пишет издание. Журналистам известны имена 800 человек, погибших там.

"Медиазона" подчеркивает, что число подтвержденных, с именами, погибших на войне, может не отражать реальный уровень потерь российских войск. Он может быть больше в несколько раз.

Больше всего похоронок приходит в Свердловскую и Челябинскую области, Башкирию, Бурятию и Дагестан. Большое число сообщений о гибели из Краснодарского края среди прочего объясняется тем, что здесь волонтеры обходят кладбища и фотографируют могилы военных.

  • Минобороны России не раскрывает данные о потерях личного состава и не комментирует цифры, которые озвучивают журналисты. Власти Украины также не сообщают о количестве погибших военных.
  • По оценкам западных разведок, потери российской армии убитыми и ранеными могут достигать 200 тысяч человек – до 60 тысяч из них могли погибнуть.
  • В ноябре Пентагон заявлял, что потери с обеих сторон, России и Украины, предположительно, составляют по 100 тысяч человек; удвоение оценок Вашингтоном не комментировалось.
  • В условиях боевых действий оперативно проверить сообщения воюющих сторон затруднительно.

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