За две недели погибло рекордное число российских военнослужащих

За последние две недели в войне с Украиной погибли 1638 российских военнослужащих и наёмников "ЧВК Вагнера". Это рекордные потери за всё время подсчётов "Медиазоны", Би-би-си и волонтёров.

Общее число погибших с начала войны, по данным, которые удалось верифицировать, составило 16774.

"Медиазона" утверждает, что самый значительный прирост погибших – у "ЧВК Вагнера", а наибольшие потери зафиксированы среди заключенных, завербованных компанией.

Главным направлением для российских войск по-прежнему остается Бахмут, пишет издание. Журналистам известны имена 800 человек, погибших там.

"Медиазона" подчеркивает, что число подтвержденных, с именами, погибших на войне, может не отражать реальный уровень потерь российских войск. Он может быть больше в несколько раз.

Больше всего похоронок приходит в Свердловскую и Челябинскую области, Башкирию, Бурятию и Дагестан. Большое число сообщений о гибели из Краснодарского края среди прочего объясняется тем, что здесь волонтеры обходят кладбища и фотографируют могилы военных.