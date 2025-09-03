Ссылки для упрощенного доступа

Ведущие телеграм-каналов Мелитополя приговорены к большим срокам

Георгий Левченко
Георгий Левченко

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил одного из администраторов телеграм-канала "Мелітополь це Україна" ("Мелитополь - это Украина"), гражданина Украины Владислава Гершона к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщили "Медиазоне" в пресс-службе суда. Первые три года он проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

Суд признал 27-летнего Гершона виновным в шпионаже, участии в террористическом сообществе и совершении теракта со значительным имущественным ущербом в составе организованной группы. Дело рассматривалось в закрытом режиме из-за наличия гостайны в материалах.

Российское следствие считает, что по заданию украинской военной разведки ГУР администраторы канала просили подписчиков сообщать через бот обратной связи о скоплениях российских военных и техники, а потом передавали информацию украинским военным. Как в частности пишет "Медиазона", Гершона обвиняли в том, что вместе с другими администраторами он навёл украинские ракеты на здание мелитопольского колледжа, где располагались управления Росгвардии и ФСБ по Запорожской области. При ударе по зданию в марте 2023 года, по сведениям "Медиазоны", никто не пострадал.

Администраторы проукраинских телеграм-каналов об оккупированном российскими войсками Мелитополе были задержаны в августе 2023 года, ФСБ сообщила о задержании только в октябре. Были задержаны около 10 человек, один из них - Марк Калиуш - 24 августа вернулся в Украину по обмену. Он рассказал о пытках.

Ещё один задержанный тогда, Георгий Левченко, администрировал телеграм-канал "РИА-Мелитополь". Российский Запорожский областной суд (действует в Мелитополе) назначил ему 16 лет строгого режима. Об этом стало известно во вторник. В пресс-релизе суда сказано, что он собирал и передавал украинской разведке "данные о местах дислокации воинских подразделений ВС РФ, по которым впоследствии готовился ракетно-бомбовый удар со стороны ВСУ". Следствие квалифицировало это как госизмену, то есть Левченко, по всей видимости, имел российский паспорт. Также ему вменили в вину призывы к экстремизму, сообщает "Настоящее Время". Не сообщается, признали ли Гершон и Левченко вину, намерены ли они обжаловать приговор.

Судьбе задержанных российскими и властями мелитопольских медиаактивистов и журналистов было посвящено расследование "Репортёров без границ". Дела четырёх других арестованных в 2023 году администраторов телеграм-каналов были выделены в отдельные производства, суд в Ростове рассматривает их порознь. Местонахождение и процессуальный статус задержанной тогда же журналистки "РИА-Мелитополь" Анастасии Глуховской неизвестны. По сведениям издания "Ґрати", в 2024 году родные журналистки узнали, что ее перевели в Таганрог.

Мелитополь, который находится недалеко от аннексированного Крыма, был одним из первых украинских городов, который оккупировала Россия после вторжения в феврале 2022 года. С тех пор он остаётся под контролем России, там работают подконтрольные России органы власти Запорожской области, на аннексию которой претендует Москва.

