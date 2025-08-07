Жительница Запорожской области получила 18 лет "за подготовку теракта"

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жительницу Запорожской области Украины Дарью Кулик к 18 годам колонии общего режима со штрафом в 600 тысяч рублей по обвинению в госизмене и подготовке теракта в здании ФСБ в Мелитополе. Этот город находится на оккупированной Россией части Запорожской области.

По версии российского следствия, в 2023 году с Кулик через мессенджер связался незнакомец, который представился сотрудником СБУ, и предложил сотрудничать. Она, как утверждается, согласилась.

Следователи утверждают, что Дарья Кулик, получив задание, фотографировала здание, где располагались сотрудники ФСБ, и направляла снимки куратору. Она также якобы купила "в магазинах Мелитополя" предметы и вещества для приготовления зажигательной смеси, после чего спрятала их в тайнике. В сентябре 2023 года подозреваемую задержали. В сообщении о приговоре не говорится, что Кулик использовала зажигательную смесь. Её позиция по приговору не приводится.

Днём ранее суд в аннексированном Крыму приговорил к 18 годам строгого режима 31-летнего жителя Симферополя по делу о госизмене. Его обвинили в том, что в 2023 году он собирал "сведения о передвижении в пункт приема локомотива с цистернами нефтепродуктов" и отправлял их в чат-бот, используемый главным управлением разведки Минобороны Украины, передаёт Русская служба Би-би-си.