Великобритания отмечает Платиновый юбилей правления Елизаветы II

В Великобритании 2 июня начались четырёхдневные празднования по случаю первого в истории британской монархии Платинового юбилея – 70 лет правления королевы Елизаветы II.

В честь праздника по всей стране объявлены длинные выходные, начиная с четверга и до конца недели, которые ознаменуются торжествами и массовыми гуляниями, передаёт "Би-би-си".

Первым мероприятием стал вынос знамени. Это многовековая традиция, согласно которой старейшие подразделения британской армии, по сути - личная гвардия королевы, проходят маршем от Букингемского дворца до Уайтхолла и обратно. Затем состоялось авиационное шоу, в котором участвовали около 70 самолетов Королевских ВВС.

96-летняя королева появилась на балконе Букингемского дворца в сопровождении других членов королевской семьи, чтобы посмотреть на воздушный парад. Позднее, однако, Букингемский дворец сообщил, что Елизавета II испытала "некоторый дискомфорт", поэтому вынуждена отказаться от религиозной службы в Соборе Святого Павла, намеченной на 3 июня.

Этому объявлению предшествовало ещё оно сообщение дворца. Оно связано с тем, что 62-летний сын королевы принц Эндрю, отошедший от общественных обязанностей на фоне скандала из-за его связей с осуждённым за сексуальные преступления бизнесменом Джеффри Эпштейном, также пропустит службу после положительного теста на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Со всего мира британской королеве поступают поздравления. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Елизавету II "золотой нитью, которая связывает Францию и Великобританию со времён Второй мировой войны".

Американский президент Джо Байден и его супруга, первая леди США Джилл Байден, поблагодарили британского монарха за дружбу, пожелав радостного празднества. Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз направил от своей страны "самые тёплые поздравления", приветствовав королеву как личность, которая "обнадёживает, излучает спокойствие и силу".

Елизавета II правит дольше, чем четверо ее предшественников, вместе взятых. За это время успело смениться 14 британских премьеров и столько же президентов США. Из британских монархов с Елизаветой II сравнима только королева Виктория, правившая 63 года, отмечает Русская служба "Би-би-си".