Британский принц Эндрю урегулировал дело о сексуальном скандале

Средний сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю урегулировал во внесудебном порядке дело о сексуальных домогательствах, возбужденное против него в США после заявления Вирджинии Джуффре.

Согласно судебным документам, принц сделал "существенное пожертвование в пользу Джуффре", пишет Би-би-си.

Американка обвинила герцога Йоркского в сексуальном насилии. По словам Джуффре, она занималась с ним сексом, когда была несовершеннолетней, по принуждению американского бизнесмена Джеффри Эпштейна.

Принц Эндрю неоднократно отрицал эти обвинения. В начале года он сложил с себя воинские титулы и королевские обязанности по патронажу. Это произошло после того, как адвокатам герцога не удалось прекратить процесс в США. В 2019 году из-за дела Джуффре принц отказался от исполнения обязанностей члена королевской семьи.

Джеффри Эпштейна в США обвиняли в сексуальной торговле несовершеннолетними. В августе 2019 года он покончил с собой в нью-йоркской тюрьме.

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