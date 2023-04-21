Великобритания ввела санкции против 5 россиян после приговора Кара-Мурзе

Великобритания ввела санкции против пятерых россиян после приговора российскому оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе, который также имеет британское гражданство.

Санкции ввели против судьи Елены Ленской, вынесшей приговор оппозиционеру, и следователей Дениса Колесникова и Андрея Задачина, участвовавших в аресте Кара-Мурзы. Также под санкции попали сотрудники ФСБ России Александр Самофал и Константин Кудрявцев. Они были членами оперативной группы, которая следила за Кара-Мурзой во время его поездок до того, как его отравили в 2015 году, говорится на сайте правительства Великобритании.

Теперь им запретят въезд в Великобританию и заморозят активы. Великобритания призывает освободить Кара-Мурзу "немедленно и безоговорочно".

Ранее оппозиционера приговорили к 25 годам колонии строгого режима по совокупности трёх обвинений. Его осудили по статьям о госизмене, о распространении фейков про российскую армию и о сотрудничестве с нежелательной организацией.

Правозащитное сообщество и представители западных стран назвали уголовное преследование Кара-Мурзы политическим. Сам он прокомментировал приговор так: "Двадцать пять лет – это высший балл, который я мог получить за то, что я делал, во что я верю как гражданин, как патриот, как политик".