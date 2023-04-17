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Сталинские сроки: выбор режима Путина

Владимир Кара-Мурза в суде 17 апреля

Вынесен приговор политику, историку, кинорежиссеру Владимиру Кара Мурзе. 25 лет лишения свободы за якобы госизмену и фейки, за преступления, которые он не совершал, на самом деле за оппозиционную деятельность, поддержку персональных санкций против коррупционеров. Владимир сказал: "Россия будет свободной".

Сталинские сроки – выбор режима Путина? В эфире юрист, ведущий программы "Популярная политика" Иван Жданов и политолог Федор Крашенинников.

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Нужна ли России борьба с коррупцией?
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Нужна ли России борьба с коррупцией?

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