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Европарламент потребовал немедленно освободить Владимира Кара-Мурзу

Владимир Кара-Мурза на вынесении ему приговора в Мосгорсуде 17 апреля

Европарламент принял в четверг резолюцию, осуждающую приговор российского суда оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе. В тексте вердикт назван политически мотивированным. Этой же резолюцией депутаты осудили продолжающееся заключение в колонии строгого режима Алексея Навального.

Члены Европарламента потребовали немедленного и безоговорочного освобождения Владимира Кара-Мурзы. Одобренный ими документ содержит то же требование в отношении лауреата Сахаровской премии Навального и, как отмечается, других политзаключённых в России.

В резолюции говорится, что депутаты Европарламента осуждают "эскалацию нарушений прав человека российским режимом и продолжающиеся в стране репрессии против критиков правительства, правозащитников и независимых журналистов". Отдельно говорится, что Европарламент призывает Совет ООН по правам человека немедленно расследовать в России "акты бесчеловечного заключения, пыток и убийств политических оппонентов".

После ареста в апреле прошлого года по обвинению в распространении так называемых "фейков" о российской армии российские власти в августе выдвинули против оппозиционного политика и журналиста Кара-Мурзы обвинение в сотрудничестве с нежелательной организацией. Позднее, в октябре, против него было возбуждено уголовное дело о госизмене. По совокупности этих трёх обвинений Мосгорсуд 17 апреля приговорил оппозиционера к 25 годам колонии строгого режима.

Правозащитное сообщество и представители западных стран назвали уголовное преследование Владимира Кара-Мурзы политическим. После того, как послы США, Великобритании и Канады у здания Мосгорсуда в день вынесения приговора выступили с комментариями в поддержку осуждённого, потребовав его немедленного освобождения, все трое дипломатов были вызваны в российский МИД. Там им выразили решительный протест, указав на грубое вмешательство во внутренние дела России.

Посол Великобритании, чьё гражданство у Кара-Мурзы есть наряду с российским, Дебора Броннерт назвал приговор оппозиционеру ответом на его "смелое выступление против вторжения России в Украину".

По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", почти 20 тысяч россиян были задержаны за антивоенные протесты с тех пор, как Кремль начал полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

  • Владимир Кара-Мурза–младший был председателем совета "Фонда Бориса Немцова за свободу", заместителем председателя Партии народной свободы, членом бюро демократического движения "Солидарность". Руководил фондом "Свободная Россия", сотрудничал со многими российскими и зарубежными СМИ. Он добился принятия в США "Акта Магнитского", предусматривающего запрет на въезд в США и замораживание активов для представителей российской власти, ответственных за грубые нарушения прав человека.
  • Комментируя приговор, оппозиционер сказал: "25 лет – это высший балл, который я мог получить за то, что я делал, во что я верю как гражданин, как патриот, как политик.

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