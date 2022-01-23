Кремль рассматривает возможность привести к власти в Киеве бывшего депутата Верховной рады, одновременно обсуждая возможность оккупации Украины. Такое утверждение содержится в заявлении Министерства иностранных дел Великобритании. В российском посольстве назвали эту информацию "глупой провокацией".

В опубликованном в субботу сообщении МИД Великобритании утверждается, что Москва рассматривает в качестве своего кандидата депутата Верховной рады VII и VIII созывов Евгения Мураева. 45-летний политик в 2019 году выдвигал свою кандидатуру на пост президента Украины, а на досрочных парламентских выборах в том же году возглавлял предвыборный список партии, не сумевшей пройти проходной барьер, набрав 3 процента голосов.

Кроме того, утверждается в заявлении министерства, Россия поддерживает контакты с несколькими бывшими высокопоставленными бывшими украинскими чиновниками, обсуждая с ними в том числе и возможность нападения на территорию Украины. В заявлении министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс говорится, что опубликованная министерством информация "даёт представление об образе мышления Кремля". Источники информации не раскрываются. Британский таблоид Daily Mail сообщает, что данные были получены правительством от службы внешнеполитической разведки МИ-6.

Российский МИД назвал сообщение британских коллег дезинформацией. Российское посольство в Лондоне – анекдотичной информацией. Мураев в комментарии украинскому изданию "Страна" напомнил, что находится под российскими санкциями и у его семьи в России арестованы активы. Газете The Daily Telegraph он заявил, что обвинения не соответствуют действительности. "Если я ничего не упустил, у них есть другой кандидат, и они даже не скрывают этого. Я патриот своей страны", – сказал политик.