Владимир Владимирович, отключите им газ!

А почему это мы до сих пор поставляем газ на Запад? Еще и в Молдову, которая больше недружественная. А почему это Пашинян перестал ездить на саммиты СНГ и ОБКБ? Прокурорским тоном интересовались журналисты на Прямой линии с Владимиром Путиным. Ему эти вопросы определенно нравились. Он объяснил, что будет с теми, кто вострит лыжи из "дружеских структур". Как отнеслись к этим ответам в Молдове и Армении? А также: с чего это Виктору Орбану попала под хвост украинская вожжа? Обсуждают эксперты: Рубен Мигранян, Андрей Курарару, Владимир Фесенко. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

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