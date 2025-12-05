Венгрия заблокировала "план Б" по финансированию Украины

Венгрия заблокировала предложение Еврокомиссии по финансовой поддержке Украины, которое называли "планом Б" в случае, если не удастся договориться о другом предложении - об использовании российских замороженных активов для выделения Украине так называемого репарационного кредита.

Как сообщает Politico, Будапешт выступил против эмиссии общеевропейских облигаций на сумму 90 миллиардов евро для помощи Украине.

Отказ Венгрии означает, что в данный момент у ЕС нет другого плана оказания Украине финансовой помощи в будущем году, кроме предложения об использовании российских активов. С ним, однако, в его нынешнем виде не согласна Бельгия, где расположен клиринговый центр Euroclear, где и заморожена большая часть российских средств. Брюссель опасается, что Россия будет добиваться возвращения своих активов именно от Бельгии, а не от ЕС как такового. Скептически к предложению Еврокомиссии настроены и в Euroclear.

Сообщалось, что в пятницу вечером должны были состояться переговоры канцлера Германии Фридриха Мерца с главой правительства Бельгии Бартом де Вевером, посвящённые этому вопросу.

Агентство Bloomberg ранее в пятницу со ссылкой на источники утверждало, что США убеждают ряд стран Евросоюза не поддерживать "репарационный кредит", указывая, что замороженные активы России необходимы как инструмент для будущего мирного соглашения с Москвой и не должны использоваться для продолжения войны.

В каких именно странах шли такие переговоры, не уточняется. Согласно одному из вариантов американского мирного плана, 100 миллиардов долларов замороженных российских активов могут быть инвестированы в восстановление Украины под управлением США, при этом Вашингтон получил бы 50% прибыли.

Россия категорически отвергает любые попытки конфискации своих средств и называет возможное использование этих активов в пользу Украины воровством.