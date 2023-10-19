Верховная Рада в первом чтении одобрила проект о запрете УПЦ

Верховная Рада Украины в четверг в первом чтении одобрила законопроект, который предусматривает запрет на деятельность в стране религиозных организаций, связанных с Россией. Под это определение, по мнению властей Украины, подпадает Украинская православная церковь (ранее Московского патриархата), крупнейшая христианская церковь в стране.

После российского широкомасштабного вторжения в Украину эта церковь заявила о своей независимости от Русской православной церкви, однако формально не провозглашала себя автокефальной.

Власти Украины считают, что церковь не порвала связи с Москвой. Против ряда её священников и иерархов в последнее время были возбуждены уголовные дела по обвинениям, связанным с поддержкой ими России.

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