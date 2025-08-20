Верховный суд Чехии составил текст решения по делу о махинациях с европейскими дотациями против бывшего премьер-министра страны Андрея Бабиша. В документе говорится, что суд "убеждён в виновности" политика, передаёт издание Seznam Zprávy. Партия Бабиша осенью претендует на победу на парламентских выборах.

Бабиш и его соратница по партии, евродепутат Яна Надьова обвиняются в том, что умышленно вычленили компанию из своего холдинга, чтобы получить для неё дотацию Евросоюза для малых и средних предприятий в размере двух миллионов евро.

Первое судебное разбирательство по делу состоялось в 2023 году. Тогда суд низшей инстанции вынес оправдательный приговор, но Верховный суд отменил его и вернул дело обратно.

В 2024 году политика вновь оправдали, однако прокуратура подала апелляцию, которую Верховный суд удовлетворил в мае этого года. В подготовленной к концу августа мотивировочной части решения говорится, что бизнесмены совершили мошенничество с субсидиями и нанесли ущерб финансовым интересам Европейского Союза, рассказывает "Чешское радио".

Обвиняемые отрицают вину. Предвыборные опросы показывают, что партия Бабиша ANO может занять первое место на выборах в парламент, назначенных на начало октября.

Это позволит ему снова претендовать на должность главы правительства. Суду придётся в четвёртый раз запрашивать у депутатов разрешение на его уголовное преследование в обход неприкосновенности.