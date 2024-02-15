Верховный суд не удовлетворил первый иск Надеждина о подписях

Верховный суд России не удовлетворил иск бывшего кандидата на пост президента Бориса Надеждина о сборщиках.

Надеждин отстаивал право сборщика подписей, заверенного нотариусом в одном регионе, собирать подписи избирателей, прописанных в других регионах. Ранее ЦИК России забраковала, по выражению Надеждина, "огромное количество подписей" именно из-за несоответствия региона сборщика и региона сбора подписей. Иными словами, листы с подписями хабаровчан, заверенные сборщиком из Москвы, ЦИК отбраковывала.

Надеждин настаивает, что в этом случае ЦИК превысила свои полномочия, так как закон не требует от сборщика получать нотариальные заверения в каждом регионе, избиратели из которых ставят подписи.

Представитель ЦИК назвал позицию Надеждина "нелогичной" и заявил, что требования комиссии к документам "законны и обоснованы". Суд встал на сторону ЦИК. Надеждин собирается подавать апелляцию.

Надеждин был единственным кандидатом на пост президента России, занимающим антивоенную позицию и выступающим против политики нынешнего президента Владимира Путина. Неделю назад, 8 февраля, ЦИК отказала Надеждину в регистрации, обнаружив в его подписях более 15% брака при допустимых 5%.

Электоральные эксперты уже много лет критикуют сбор подписей как основание для допуска к выборам из-за возможности снять кандидата по формальным причинам.