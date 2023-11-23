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Верховный суд отменил приговор лидеру движения "За вынос Ленина"

Мавзолей Владимира Ленина, Москва
Мавзолей Владимира Ленина, Москва

Верховный суд отменил приговор по делу о реабилитации нацизма лидеру движения "За вынос Ленина" Михаилу Налимову. В ноябре прошлого года суд приговорил его к трём годам колонии после публикации в соцсетях коллажей, совмещавших советскую и сатанинскую символику. В частности, Налимов размещал коллажи с орденом Отечественной войны и георгиевской лентой, а также фотографии с парада по поводу Дня победы.

Налимов – националист и монархист, многократный участник "Русских маршей". По его убеждению, советская власть была сатанинским порождением, а Владимир Ленин являлся Антихристом. Доказательством этого, по мнению Налимова, была и советская символика – красную звезду он приравнивал к дьявольской пентаграмме. Нынешняя власть в России, как считает Налимов, также находится в руках сатанистов.

Налимов обжаловал приговор и дошёл до Верховного суда. Там установили, что в основу дела легла экспертиза, которую выполнил некомпетентный специалист. По всей вероятности, речь идёт о директоре организации "Независимый эксперт" Даниле Михееве. Его заключения использовались судами для вынесения реальных сроков обвиняемым в оправдании терроризма.

Михеев выступал на суде в качестве свидетеля-эксперта от имени российского правительства на слушаниях, приведших к задержанию оппозиционера Владимира Кара-Мурзы. Суд впоследствии приговорил его к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене.

Сейчас Михеев воюет в Донбассе. Верховный суд решил, что образования конфликтолога у Михеева недостаточно для проведения экспертиз, имеющих значение в уголовных делах, и отменил приговор Налимову, вернув его на рассмотрение в апелляционный суд в Москве.

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