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Верховный суд Татарстана оставил журналистку Курмашеву под стражей

Алсу Курмашева
Алсу Курмашева

Верховный суд Татарстана сегодня, 12 декабря, оставил журналистку Татаро-башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашеву в СИЗО.

Заседание проходило по видеосвязи. Адвокат журналистки требовал заменить арест на меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Суд в этом отказал и оставил решение нижестоящего суда без изменения. Курмашева останется под стражей до 4 февраля.

В СИЗО Курмашева находится с конца октября по обвинению в нарушении законодательства о так называемых иностранных агентах. Следствие считает, что журналистка должна была сама предоставить документы для включения её в реестр иноагентов. Это первое уголовное дело по этой статье в России, которое возбудили против журналиста. Курмашева вину не признаёт.

Правозащитники призывают российские власти прекратить уголовное преследование журналистки, а её саму – освободить. Правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал Курмашеву политической заключённой.

У Курмашевой двойное гражданство: США и России. До ареста она проживала в Праге со своим мужем и детьми. В середине мая журналистка приехала в Казань по семейным обстоятельствам.

В июне, перед вылетом домой, журналистку задержали и изъяли оба её паспорта. Позже против неё возбудили уголовное дело о неуведомлении о втором гражданстве и взяли подписку о невыезде. Виновной суд признал её только в октябре, назначив штраф в десять тысяч рублей. Вскоре Курмашеву арестовали по второму уголовному делу – об иностранных агентах.

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