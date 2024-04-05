Вернувшегося с войны в Украине разыскивают за двойное убийство

Полиция Ростовской области разыскивает местного жителя, бывшего участника войны в Украине. Его подозревают в жестоком убийстве двух человек. Об этом сообщает издание "Блокнот-Волгодонск".

По версии следствия, 32-летний Артём Букотин может быть причастен к гибели двух сотрудников сельскохозяйственного кооператива. 4 апреля их тела, а также их утопленные автомобили были найдены в реке Сал. Убийство было совершено с особой жестокостью: трупы были связаны по рукам и ногам, одному из убитых отрезали уши и перерезали горло.

Букотин воевал в Украине с сентября 2022 по март 2023 года и награждён медалью "За отвагу". В декабре прошлого года он уже попадал в поле зрения региональных СМИ, когда получил ножевое ранение в драке. В ходе драки он нецензурно выражался и заявлял, что "под пулями ходил".

По информации издания "Агентство", в 2014 году Букотин был судим за угон автомобиля.