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Въезд в Севастополь ограничат в период нерабочих дней

Севастополь, 18 октября 2021

Жители Севастополя на территории аннексированного Крыма при выезде из города в период нерабочих дней должны будут предъявить результат ПЦР-теста, QR-код о вакцинации или справку о перенесенном заболевании. Аналогичные документы должны будут предъявить и те, кто захочет въехать в город. Об этом сообщил российский губернатор города Михаил Развожаев во время заседания оперштаба по коронавирусу.

25 октября губернатор заявил, что на период нерабочих дней на въездах в город установят блокпосты, через которые будут пропускать только тех, у кого есть QR-код о вакцинации или справка о перенесенном заболевании.

Развожаев назвал ситуацию с COVID-19 в Севастополе самой тяжелой за все время пандемии, свободный коечный фонд практически закончился - в резерве только 5%. За последние сутки в Севастополе было выявлено 337 новых случаев заражения коронавирусом, 14 человек умерли.

20 октября президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ростом количества заболевших коронавирусной инфекцией. Регионам разрешено увеличивать срок режима нерабочих дней при необходимости.

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