"Википедию" оштрафовали за отказ удалить статью про полк

Суд в Москве оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, управляющую "Википедией", на два миллиона рублей за отказ удалить статью про 40-й инженерно-сапёрный полк.

Как выяснил "Проект", этот полк, базирующийся в Тюменской области, участвовал во вторжении в Украину с северо-востока. В "Википедии" указано место дислокации полка, входящие в него батальоны, используемая им техника и сведения о потерях. Суд счёл это запрещённой в России информацией.

После российского вторжения в Украину "Википедии" назначили уже десять штрафов за отказ удалять материалы, обратила внимание "Медиазона". Их общая сумма достигает почти 17 миллионов рублей.

Wikimedia заявляла, что информация в статьях, о которых шла речь в судах, получена из надёжных источников и соответствует стандартам "Википедии".