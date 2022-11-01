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Суд оштрафовал "Википедию" за отказ удалять статьи о войне в Украине по указанию Москвы

Мировой суд Таганского района Москвы назначил административный штраф в размере двух миллионов рублей управляющему "Википедией" американскому фонду Wikimedia Foundation за отказ удалять запрещенную в России информацию. Речь идёт о статьях о войне в Украине, передаёт корреспондент газеты "Ведомости".

Фонд признан виновным по административной статье о неудалении запрещённого в России контента. Согласно материалам дела, Роскомнадзор требовал удалить статьи "Ненасильственное сопротивление гражданского населения Украины в ходе вторжения России" и "Оценки вторжения России на Украину".

Это не первый штраф "Википедии" за статьи о войне. Ранее Роскомнадзор дважды требовал удалить статью "Вторжение России на Украину" по требованию Генпрокуратуры. Она пробыла в реестре информации, распространяемой с нарушением закона с 1 по 9 марта, а потом с 29 по 31 марта.

Сейчас статья остаётся в открытом доступе. В апреле энциклопедия был оштрафована в размере трёх миллионов рублей. Фонд не сообщал, будет ли он исполнять решение российского суда.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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