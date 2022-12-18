Виктор Бут выступил на открытии отделения ЛДПР в Луганске

Освобождённый недавно из американской тюрьмы и переданный России Виктор Бут поучаствовал в открытии отделения российской партии ЛДПР в так называемой "Луганской народной республике", на востоке Украины.

Как пишет "Медуза", в "ЛНР" Бут 17 декабря выступил с речью, в которой сравнил своё возвращение в Россию с аннексией Москвой украинских территорий. "Вы были для меня вдохновением, которое позволило мне тоже вернуться на родину, как и весь Донбасс, вернуться в Россию", - сказал Бут, отметив, что последние восемь лет он "внимательно следил" за событиями в Донбассе. Людей, перед которыми он выступал, Бут назвал "героями", которые своим "примером" очень ему помогли.

Решение об открытии отделения ЛДПР было принято на собрании в Луганске, находящемся под контролем сепаратистов. В этом собрании участвовали около 200 человек, в том числе лидер российской партии Леонид Слуцкий, глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, депутат Госдумы Алексей Диденко и другие, сообщает "Коммерсантъ".

Виктора Бута 8 декабря обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. В 2012 году он был приговорен в США к 25 годам заключения по обвинению в незаконной торговле оружием. Вернувшись в Россию, Бут 12 декабря вступил в ЛДПР.