Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям приостановить с 6 марта все международные рейсы, сообщает "Интерфакс".

Рекомендация относится к авиакомпаниям, чьи самолеты зарегистрированы в реестрах других государств в рамках договора о лизинге с иностранной организацией. Кроме того, с 8 марта ведомство рекомендует приостановить рейсы в Россию из присоединившихся к санкциям стран.

5 марта также стало известно, что поставщик услуг в области IT для авиаотрасли Lufthansa Systems разрывает сотрудничество с российскими авиакомпаниями. Организация пояснила, что действует в соответствии с введенными против России санкциями из-за вторжения в Украину.

С 5 марта авиакомпания S7 отменила все международные рейсы, такое же решение приняла авиакомпания Smartavia.

Отмена рейсов за рубеж связана не только с закрытием воздушного пространства рядом стран, среди которых и США, но и с санкциями Евросоюза. Санкции запрещают продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Кроме того, компании – владельцы самолётов, находящихся у российских авиакомпаний в лизинге, требуют вернуть эти самолёты, аннулировав лицензии на их эксплуатацию. Известно уже о нескольких случаях ареста таких самолётов за рубежом, в том числе лайнера A320 компании S7 в Ереване.