Вице-премьер Украины подвела итоги работы гуманитарных коридоров

Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук подвела первые итоги работы гуманитарных коридоров.



По её данным, за два дня удалось вывезти 60 тысяч человек из Сум, Тростянца и Краснополья в направлении Полтавы. Город Изюм в Харьковской области покинули три тысячи жителей. Из городов Киевской области 9 марта были эвакуированы около 20 тыс. человек.

Кроме того, в Энергодар и Изюм было доставлено 200 тонн гуманитарной помощи.

В Мариуполе тем временем, по словам Верещук, назревает гуманитарная катастрофа. Доставить продукты и лекарства сюда не удалось, покинуть город у жителей также не получается.

Проблемы с организацией гуманитарного коридора также возникли в посёлке городского типа Ворзель Киевской области.

На 10 марта, согласно подсчётам ООН, 2,3 млн человек были вынуждены покинуть свои дома в Украине из-за российского вторжения, почти половина из них - дети. Погибли с начала войны, по данным ООН, 516 мирных жителей.