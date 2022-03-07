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В Анталье 10 марта состоится встреча глав МИД России и Украины

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

В Турции в городе Анталья 10 марта состоятся переговоры министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулеба. Об этом заявил глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу.

В МИД России подтвердили, что запланирован "контакт" Лаврова и Кулебы с участием главы МИД Турции. О том, что будут обсуждать министры, не говорится.

С начала вооружённого вторжения России в Украину Турция пытается играть посредническую роль, её президент Реджеп Эрдоган говорил по телефону с президентами двух стран и заявлял, что готов организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Турция поддерживает территориальную целостность Украины и поставляет ей оружие, но при этом отказывается вводить санкции против России.

В понедельник должен пройти третий раунд российско-украинских переговоров в Беларуси. Российская делегация во главе с Владимиром Мединским уже прибыла в Беловежскую пущу. Начало переговоров намечено на 17.00 мск.

Ожидается, что их предметом станут прежде всего гуманитарные вопросы, в том числе вывоз мирных жителей из городов, на которые наступают российские войска. Накануне член украинской делегации Давид Арахамия заявил, что теоретически договорённости с Россией возможны по всем вопросам, даже о внеблоковом статусе Украины, но не по вопросу о признании аннексии Крыма и независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". В Кремле настаивают, что требования России остаются неизменными.

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