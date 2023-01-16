"Вкусно – и точка" подала заявки на регистрацию в Казахстане

Сеть фастфуда "Вкусно – и точка", которая заменила в России McDonald's, ушедший в ответ на российское вторжение в Украину, подала заявки на регистрацию в Казахстане. Об этом сообщил Минюст Казахстана.

В ведомстве уточнили, что сейчас ни один товарный знак под обозначением "Вкусно – и точка" в Казахстане не зарегистрирован. Издание Tengrinews обнаружило 12 заявок на регистрацию товарных знаков. Компания уточнила, что подала заявки "для защиты бренда", а выходить на рынок Казахстана пока не планирует.

В январе крупнейшая сеть ресторанов быстрого питания McDonald's ушла из Казахстана из-за проблем с поставками мяса. По информации агентства Bloomberg, McDonald's запретил своему казахстанскому франчайзи закупать котлеты у российских поставщиков, а с местными бизнесменами договориться не удалось.

Тогда владелец сети "Вкусно – и точка" Александр Говор отмечал, что работа компании на рынке Казахстана пока невозможна из-за условий договора с McDonald's. После подачи заявок на регистрацию бренда в Казахстане сеть сообщила, что нет и договорённостей с компанией, которая управляла бизнесом McDonald's в стране.

Гендиректор этой компании Асет Машанов заявил, что не планирует заменять бывшие рестораны McDonald's на "Вкусно – и точка" и уже сейчас занимается развитием локального бренда.

"Вкусно – и точка" – это российская сеть, у нас она не может так называться, если она не станет российской сетью. Что это будет российская сеть, мы этот вопрос не рассматриваем", – сказал Машанов.