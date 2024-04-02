Владелец Louis Vuitton Бернар Арно вновь возглавил список Forbes

Французский бизнесмен, владелец брендов Louis Vuitton, Fendi, Givenchy и других Бернар Арно вновь возглавил список богатейших людей мира по версии американского издания Forbes. Состояние Арно оценивается в 233 миллиарда долларов.

В прошлом году бизнесмен также оказался на первом месте рейтинга с состоянием 211 миллиардов долларов. Таким образом, состояние Арно за год выросло на 10%.

Второе месте в списке Forbes в этом году занял глава корпораций глава Tesla и SpaceX Илон Маск с результатом 195 миллиардов долларов. Миллиардер улучшил результат прошлого года — тогда его состояние оценивалось в 180 миллиардов долларов. Вместе с тем Маску не удалось побить свой рекорд 2022 года в 219 миллиардов долларов.

На третьем месте в списке — основатель Amazon Джефф Безос с состоянием 194 миллиарда долларов.

В пятёрку богатейших бизнесменов Forbes также вошли глава корпорации Meta Марк Цукерберг и основатель Oracle Ларри Эллисон.

Страной с наибольшим количеством миллиардеров — 813 человек — стали США. Суммарное состоание богатейших американцев достигло 5,7 триллионов долларов. Второе место сохранил Китай с 473 миллиардерами. На четвертом месте Индия — 200 человек, что является рекордным показателем за всю ее историю.

Германия и Россия заняли четвёртое и пятое места по числу миллиардеров — 132 и 120 соответственно.