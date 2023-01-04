Владельцу Facebook и Instagram грозит штраф около 400 млн евро

Компании Meta, которая владеет социальными сетями Facebook и Instagram, грозит штраф в размере 390 миллионов евро. С таким заявлением выступила в среду ирландская компания-регулятор в области защиты персональных данных DPC. Помимо оплаты штрафа, Meta должна будет изменить свою политику в области персонализированной рекламы в соцсетях, которую DPC считает слишком навязчивой и нарушающей права пользователей.

По оценкам DPC - ведущей компании в области защиты личных данных в Европе, - Meta чересчур свободно распоряжается личной информацией подписчиков и использует в рекламных целях данные, которые должны быть конфиденциальными по принятым в ЕС законам - конкретно, по закону о защите персональных данных, общему для всего Евросоюза (GDPR).

В пресс-релизе DPC указано, что Meta должна изменить свои правила обращения с личными данными подписчиков в течение трёх месяцев.

Жалобы пользователей на политику Meta поступали с 2018 года. Ранее в Европе компанию Meta и принадлежащие ей Facebook и Instagram уже неоднократно штрафовали за слишком вольное по европейским законам обращение с личными данными подписчиков, в том числе детей, нарушение договорённостей об использовании файлов cookie и отслеживаение предпочтений подписчиков для предоставления им рекламы.