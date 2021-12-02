Владельцы Facebook удалили фейковые аккаунты, связанные с КГБ Беларуси

Компания Meta заявила, что удалила десятки фейковых аккаунтов в Facebook и Instagram, которые были связаны с КГБ Беларуси. Они использовались для разжигания миграционного кризиса на границе Польши и Беларуси. Об этом сообщается в отчете компании.
Владельцы фейковых аккаунтов выдавали себя за журналистов и активистов из Польши, Литвы и других стран Евросоюза, они критиковали Польшу на английском, польском и курдском языках. Через такие аккаунты публиковались "фотографии и видео о польских пограничниках, якобы нарушающих права мигрантов, и сравнение отношения Польши к мигрантам с отношением других стран".
Отмечается, что разгар этой деятельности начался в октябре 2021 года. Компания провела внутреннее расследование и обнаружила связи этих аккаунтов с КГБ Беларуси.
- Страны ЕС обвиняют режим Лукашенко в том, что именно он стоит за миграционным кризисом на границе, что власти Беларуси заманивают жителей стран Ближнего Востока в Минск и помогают им добраться до границы с Польшей, чтобы те попытались её пересечь. Целью таких действий названа дестабилизация ЕС в отместку за западные санкции против официального Минска.
- Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что Варшава и Минск разделяют ответственность за миграционный кризис на белорусско-польской границе. В своём докладе правозащитники отмечают, что польские пограничники – иногда жестоко – оттесняют мигрантов на белорусскую территорию несмотря на то, что люди просят убежища. В документе также говорится о фактах насилия и бесчеловечном отношении к мигрантам со стороны белорусских пограничников. Белорусские власти в свою очередь обвиняются в использовании жизней мигрантов в своих политических интересах.
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