Владельцы Facebook удалили фейковые аккаунты, связанные с КГБ Беларуси

Компания Meta заявила, что удалила десятки фейковых аккаунтов в Facebook и Instagram, которые были связаны с КГБ Беларуси. Они использовались для разжигания миграционного кризиса на границе Польши и Беларуси. Об этом сообщается в отчете компании.

Владельцы фейковых аккаунтов выдавали себя за журналистов и активистов из Польши, Литвы и других стран Евросоюза, они критиковали Польшу на английском, польском и курдском языках. Через такие аккаунты публиковались "фотографии и видео о польских пограничниках, якобы нарушающих права мигрантов, и сравнение отношения Польши к мигрантам с отношением других стран".

Отмечается, что разгар этой деятельности начался в октябре 2021 года. Компания провела внутреннее расследование и обнаружила связи этих аккаунтов с КГБ Беларуси.