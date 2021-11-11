Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский подал в суд на заместителя главного редактора журнала "Сноб" Рената Давлетгильдеева. Журналист в 2018 году обвинил политика в сексуальных домогательствах. Ещё одним ответчиком по делу выступает телеканал "Дождь".

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В 2018 году Давлетгильдеев рассказал в фейсбуке, что помощники Жириновского пытались силой отвезти его в сауну партии, а сам депутат хватал его за ягодицы во время интервью. В тот же день журналист повторил эту историю в эфире "Дождя". "Я не сторонник аутинга в отношении публичных фигур, но наверное сегодня немножко меняется и должно меняться наше отношение к этому неудобному вопросу", — заявил он тогда.

Позднее вопрос об этой истории задала в интервью Жириновского каналу журналистка Ольга Чуракова.

Согласно иску, Жириновский считает, что распространённые о нём сведения не соответствуют действительности, и вызывают сомнения в его морально-этических и нравственных качествах, чем порочат его честь, достоинство и деловую репутацию. Он потребовал от редактора "Сноба" и канала по 10 миллионов рублей в качестве компенсации.

Давлетгильдеев рассказал о домогательствах вскоре после того, как несколько журналисток, — Дарья Жук, Фарида Рустамова и Катерина Котрикадзе, — обвинили в домогательствах другого депутата от ЛДПР — Леонида Слуцкого. Он обвинения отверг.

Ольга Чуракова и телеканал "Дождь" внесены в России в список СМИ-иностранных агентов.