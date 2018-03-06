Журналистка Би-би-си открыто обвинила Слуцкого в домогательствах

Журналистка Би-би-си Фарида Рустамова открыто обвинила в домогательствах депутата Государственной думы от ЛДПР Леонида Слуцкого. По ее словам, она располагает аудиозаписью разговора, в котором политик допускал неоднозначные высказывания. Би-би-си опубликовала расшифровку их диалога.

По словам Рустамовой, она в марте 2017 года пришла в кабинет к Слуцкому, чтобы получить комментарий о визите в Россию кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. Оставшись наедине с журналисткой, депутат стал позволять себе отпускать в ее адрес неоднозначные выражения. Слуцкий, по словам потерпевшей, предлагал ей стать его любовницей. Депутат якобы позволил себе дотрагиваться до журналистки. Как утверждает Рустамова, ей пришлось обратиться к психотерапевту после произошедшего.

​22 февраля телеканал "Дождь" сообщил о фактах домогательств со стороны Слуцкого. О харассменте на условиях анонимности рассказали три журналистки, работающие в парламентском пуле, – продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук, заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе и журналистка Би-би-си Фарида Рустамова.

Сам Слуцкий отрицает эти обвинения. В разговоре с РБК он назвал "бредом" обвинения со стороны журналисток. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал проверить эти сообщения, подчеркнув, что не считает нормальным такое поведение депутата.