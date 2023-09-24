Владимира Кара-Мурзу отправили в ШИЗО после прибытия в колонию

Оппозиционный политик и журналист Владимир Кара-Мурза доставлен в колонию строгого режима ИК-6 в Омске. Сразу после этапирования его отправили в штрафной изолятор. Об этом сообщил в соцсетях адвокат Вадим Прохоров. Причины помещения Кара-Мурзы в ШИЗО неизвестны.

Прохоров цитирует письмо Кара-Мурзы его адвокату Марии Эйсмонт: "Сейчас я в ШИЗО (да-да, всё традиционно) – мне его выписали еще в СИЗО-1 Омска, а здесь отправили досиживать".

Ранее сообщалось, что 4 сентября Кара-Мурза был отправлен по этапу в неизвестном направлении из московского следственного изолятора "Водник". Таким образом, дорога из Москвы в Омск заняла около трёх недель. Прохоров цитирует письмо Кара-Мурзы: "Длинные пересылки были в Самаре и Омске, ещё короткие (без ночевок) в Пензе и Челябинске. Устал, конечно, как и полагается в таких случаях… Зато вот теперь получил возможность отдохнуть и подумать в тишине о своей жизни".

Адвокат упоминает, что Кара-Мурза страдает неврологическим заболеванием - полинейропатией, которая является противопоказанием для содержания в тюремных условиях. В последнее время состояние здоровья политика ухудшилось. Кроме того, Кара-Мурзе не передают корреспонденцию и более года отказывают в свиданиях с женой и детьми.