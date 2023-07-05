Владимирского историка оштрафовали на 200 тыс. за "призывы к терроризму"

Окружной военный суд во Владимире оштрафовал историка Артёма Кирасирова на 200 тысяч рублей за "публичные призывы к терроризму". Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на прес-службу регионального управления ФСБ. По формулировке суда, в прошлом году Кирасиров расклеивал в городе листовки с "призывом к совершению насильственных действий в отношении государственных деятелей России".

Дело против Кирасирова было возбуждено в ноябре прошлого года. В декабре он был задержан и помещён под домашний арест.

Артём Кирасиров был аспирантом исторического факультета Владимирского государственного университета. В феврале этого года он был отчислен из аспирантуры "из-за несоблюдения условий договора".