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В Курской области из-за обстрела частично обесточены два района

В Курской области в результате обстрела частично обесточены Суджанский и Кореневский районы, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Прямо сейчас ВСУ обстреливают Суджанский район. Всего зафиксировано порядка 11 прилетов. Есть попадание по объекту энергоснабжения", – написал Старовойт.

На данный момент информации о пострадавших нет.

Утром 29 ноября Старовойт сообщил об обстреле приграничного посёлка Тёткино. В результате были повреждены объекты энергоснабжения, часть посёлка оказалась обесточена. Пострадавших нет.

  • Приграничные с Украиной области регулярно попадают под обстрелы. Украинская сторона не подтверждает и не отрицает свою причастность к атакам.

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