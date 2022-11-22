Белгородский губернатор сообщил о гибели женщины в результате обстрела

В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области погибла местная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Она получила черепно-мозговую травму, когда её отбросило взрывной волной. Медики постарались ей оказать всю необходимую помощь, но она скончалась в машине скорой помощи, не приходя в сознание", – написал Гладков в своём телеграм-канале.

По его словам, обстрел вёлся со стороны Украины и в основном пришёлся на территорию госпиталя "Ветеранов войн". В учреждении выбиты несколько окон, а на соседней территории повреждён газопровод. Среди пациентов госпиталя пострадавших нет, уточнил Гладков.

Ранее во вторник губернатор опубликовал фотографии строительства "засечной черты" на границе региона с Украиной.

В конце октября в Белгородской области начали устанавливать оборонительные сооружения из бетонных блоков. Где именно устанавливают эти сооружения, Гладков не уточнил.