Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Власти Кузбасса разработали методичку о пользе санкций

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев

Власти Кемеровской области разработали методичку для лидеров общественного мнения о том, как позитивно освещать экономическое положение в стране и поддерживать российских военных в Украине. Текст методички распространяет сотрудница пресс-центра Администрации правительства Кузбасса Анастасия Галайда, сообщает SOTA.

По данным издания, методичка рассылается по городам и районам области из Центра управления регионом. Согласно документу, лидеры общественного мнения и блогеры должны объяснять своей аудитории, что весь мир зависит от российского сырья, поэтому санкции навредят миру больше, чем России. Также среди в методичке есть разъяснение, что санкции приносят пользу стране, так как включение России в мировые экономические цепочки в 1990-е годы только сдерживало развитие страны.

Лидерам общественного мнения рекомендуется напоминать в социальных сетях о поддержке государства и рассказывать о выплатах для семей с детьми, доходы которых ниже прожиточного минимума. Также предлагается высказывать в соцсетях поддержку российским солдатам, "участвующим в специальной операции на Украине". Использование хэштегов ZаРоссию, ZаНаших, ZаПутина, СвоихНеБросаем - обязательное условие.

По итогам акции каждое министерство должно предоставить не менее 15 ссылок на публикации лидеров общественного мнения.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG