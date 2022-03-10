Власти Кузбасса разработали методичку о пользе санкций

Власти Кемеровской области разработали методичку для лидеров общественного мнения о том, как позитивно освещать экономическое положение в стране и поддерживать российских военных в Украине. Текст методички распространяет сотрудница пресс-центра Администрации правительства Кузбасса Анастасия Галайда, сообщает SOTA.

По данным издания, методичка рассылается по городам и районам области из Центра управления регионом. Согласно документу, лидеры общественного мнения и блогеры должны объяснять своей аудитории, что весь мир зависит от российского сырья, поэтому санкции навредят миру больше, чем России. Также среди в методичке есть разъяснение, что санкции приносят пользу стране, так как включение России в мировые экономические цепочки в 1990-е годы только сдерживало развитие страны.

Лидерам общественного мнения рекомендуется напоминать в социальных сетях о поддержке государства и рассказывать о выплатах для семей с детьми, доходы которых ниже прожиточного минимума. Также предлагается высказывать в соцсетях поддержку российским солдатам, "участвующим в специальной операции на Украине". Использование хэштегов ZаРоссию, ZаНаших, ZаПутина, СвоихНеБросаем - обязательное условие.

По итогам акции каждое министерство должно предоставить не менее 15 ссылок на публикации лидеров общественного мнения.