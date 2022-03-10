В Анталье проходят переговоры глав МИД Украины и России

В турецком городе Анталья проходит встреча министров иностранных дел Украины и России - Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова.

Это первая встреча на столь высоком уровне между представителями двух стран после начала российского вооружённого вторжения в Украину две недели назад. Западные страны подчёркивают, что нападение России на соседнее государство было несправоцированным.

На переговорах Кулебы и Лаврова присутствует также глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, цель встречи - сделать шаг навстречу переговорам между президентами Украины и России.

Как ожидается, после обсуждения в Анталье каждый из министров проведет свою отдельную пресс-конференцию.

Агентство РБК-Украина отмечает, что Дмитрий Кулеба ранее называл три ключевых требования, которые он выдвинет на встрече с Лавровым. Это прекращение огня, освобождение оккупированных территорий и решение гуманитарных вопросов.