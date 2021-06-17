Власти Москвы не давали разрешения отстранять непривившихся работников

Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов опроверг сообщения о том, что власти столицы разрешили отстранять без выплаты зарплаты невакцинированных работников. Он пояснил "Эху Москвы", что журналисты неверно поняли его слова.

Ранее ТАСС писало, что столичные власти одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы сотрудников, которые отказались вакцинироваться от COVID-19.

Позже Миронов пояснил изданию, что отстранять от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от обязательной вакцинации, установленной столичным управлением Роспотребнадзора, позволяет действующее законодательство.

"Власти [Москвы] не давали разрешение отстранять без зарплаты непривившихся сотрудников. Сегодняшнее законодательство, с учетом требований Роспотребнадзора об обязательной вакцинации, позволяет отстранять сотрудников без выплаты зарплаты", - уточнил он.