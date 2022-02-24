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Власти потребовали от российских СМИ пользоваться только официальной информацией о вторжении в Украину

Роскомнадзор под угрозой блокировки потребовал от российских СМИ использовать в освещении вторжения в Украину только "официальную российскую информацию". Нарушителей предупреждают об угрозе штрафов и немедленной блокировки, информация размещена на сайте регулятора.

В сообщении сказано, что за последние часы в Рунете "значительно возросло количество случаев распространения недостоверной информации". "Распространение ложной информации в сети "Интернет" повлечёт за собой незамедлительную блокировку таких материалов", – говорится в заявлении.

Российские официальные ведомства почти не комментируют ситуацию вокруг вторжения, не реагируя на заявления украинской стороны о возможных потерях среди российских военных и о захвате нескольких российских военнослужащих в плен.

Министерство обороны отрицает попадание снарядов и ракет по жилым домам в зоне конфликта. Видео из зоны конфликта с демонстрацией возможных жертв среди мирного населения представитель министерства назвал "постановочными". По его словам, постановки сделаны, чтобы "запугать мирное население и показать на западных каналах".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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