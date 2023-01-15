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Власти пригорода Парижа не приняли у Москвы деньги на содержание русского кладбища

Власти пригорода Парижа, города Сент-Женевьев-де-Буа, не приняли у Москвы деньги на содержание русской части местного коммунального кладбища. Это может привести к перезахоронению на участках новых умерших. Об этом пишет газета Le Monde.

На православной части Сент-Женевьев-де-Буа расположены 5220 могил, среди захороненных — видные представители российской эмиграции: писатели и поэты Иван Бунин, Зинаида Гиппус, Дмитрий Мережковский, Надежда Тэффи, Александр Галич и Гайто Газданов, художник Константин Коровин, участники белого движения, советский танцор-невозвращенец Рудольф Нуреев и другие известные люди.

Сейчас эта часть кладбища выглядит заброшенной, утверждается в материале Le Monde. Содержание могил и аренда участков за умерших, о захоронениях которых не заботятся близкие, с 2005 года взяло на себя российское правительство. Это прекратилось после начала российского вторжения в Украину.

В материале говорится, что за год завершился срок аренды у 22 участков в русской части кладбища. Однако освобождение мест продолжится со временем. Кроме того, около половины захоронений находятся в ветхом состоянии и нуждаются в восстановлении, но из-за пандемии COVID-19 и войны от проекта отказались.

После отказа города от денег от Москвы следивший за могилами Комитет по уходу за русскими православными захоронениями в Сент-Женевьев-де-Буа стал искать другие источники финансирования, говорится в материале. Мэрия города не стала комментировать статью для журналистов Le Monde.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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