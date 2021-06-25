Власти разрешили применять "Спутник" беременным

Минздрав России разрешил применять вакцину "Спутник V" беременным женщинам, у которых есть высокий риск тяжелого течения заболевания COVID-19. Об этомзаявил глава ведомства Михаил Мурашко. Неделей ранее число случаев заражения среди беременных в России, по официальным данным, достигло десяти тысяч.

В пятницу также стало известно, что еще 8 регионов решили ввести обязательную вакцинацию для работников ряда отраслей. Таким образом, с понедельника она будет действовать уже в 18 регионах.

В Москве с 28 июня возобновляется действие ранее отмененной нормы: работодатели обязаны перевести не менее 30 процентов работников на дистанционную работу. Такой указ издал мэр Москвы Сергей Собянин.

Решения приняты на фоне очередной волны пандемии в стране: только за последние сутки выявлено более 20 тысяч заражённых коронавирусом. В соотношении с численностью населения этот показатель является одним из самых высоких в мире. Ситуация усугубляется распространением более заразного индийского штамма, известного также как "Дельта".

В последние дни в разных концах России начали заканчиваться дозы препарата "Спутник V". В Москве запасы начали иссякать во вторник, а сегодня стало известно, что из-за нехватки препарата вакцинацию приостановили в двух крупнейших городах Хабаровского края – Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

В России полностью привит лишь каждый десятый житель. Это связано, помимо прочего, с распространенными антипрививочными настроениями и с недоверием части населения к вакцинам.

В странах ЕС и США привит каждый второй, в результате чего на данном этапе показатели заболеваемости там резко снизились. Неделей ранее Евросоюз снял ограничения на поездки для граждан США, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19. Расширение "белого списка" стран, из которых разрешен въезд в ЕС, происходит на фоне введения так называемых COVID-паспортов, позволяющих их владельцам беспрепятственно перемещаться по европейской территории.