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Власти РФ заявили о попытке теракта против российских журналистов в ФРГ

В Берлине полиция расследует инцидент, связанный с обнаружением подозрительного предмета в доме, где проживают корреспонденты российских СМИ в Германии и члены их семей.

По сведениям издания Berliner Zeitung, предмет, который, предположительно, мог оказаться взрывным устройством, обнаружили в электрошахте здания. Его исследование экспертами продолжается, отмечает "Немецкая волна".

Сотрудники полиции были вызваны на место из-за брошенной в здание бутылки. После этого в доме начался обыск. Представляла ли подозрительная находка в шахте опасность, следствие пока сказать не может. Об этом заявил журналистам представитель полиции Тило Кальбитц. В здании, помимо жилых квартир, также находятся офисы разных компаний.

МИД России назвал произошедшее попыткой теракта "против корреспондентов российских СМИ в Берлине". Москва потребовала от властей ФРГ, а также других стран ЕС и НАТО незамедлительно принять меры по защите российских журналистов, находящихся на их территории.

Российское посольство в Берлине заявило о предотвращении в столице ФРГ 6 мая "вероятной попытки осуществления террористического акта в отношении российских журналистов и членов их семей".

"Во второй половине дня окно одной из квартир дома было разбито брошенной со стороны улицы бутылкой. В ходе последовавшего осмотра участка был обнаружен спрятанный в нише дома подозрительный предмет, состоящий из крупной канистры, наполненной жидкостью, а также примотанных к ней скотчем пластиковой бутылки и газового баллона с подведенными проводами", - говорится в комментарии на сайте посольства России. Также в тексте отмечается, что прибывшие на место полицейские подтвердили, что предмет может быть самодельным взрывным устройством. Из-за опасности перемещения его обезвредили на месте. Никто не пострадал.

Посольство России направило в министерство иностранных дел Германии ноту с требованием провести расследование и обеспечить "нормальные условия работы" российских сотрудников. Дипмиссия назвала призошедшее "вопиющим актом", подчеркнув, что он может быть связан "с развязанной в ФРГ атмосферой травли государственных российских СМИ, огульно обвиняемых в распространении дезинформации и пропаганды".

С начала российского вторжения в Украину это уже не первый случай, когда российские власти заявляют о предотвращении покушений и терактов против сотрудников российских медиа. В конце апреля президент Владимир Путин заявил, что ФСБ предотвратила "нападение и убийство одного из известных российских журналистов". Позже спецслужба отчиталась о пресечении покушения на нескольких журналистов и медиаменеджеров. По данным ФСБ, планировалось убийство Владимира Соловьева, пишет "Коммерсантъ".

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